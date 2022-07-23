زراعة المنوفية: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال أسبوع

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة فى شن حملاتها للتعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وفى هذا الصدد، أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (10) حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (17 قيراطا و6 أسهم)، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 22 يوليو الجارى، لافتا إلى إزالة حالتى تعدٍ بنواحى (ميت خاقان، الكوم الأخضر) بمركز شبين الكوم بمساحة (13 قيراطا و7 أسهم) ، وحالة تعدٍ بناحية كفر الخضرة بمركز الباجور، فيما تم تنفيذ إزالة (3) حالات تعدٍ (إصلاح زراعى) بنواحى الدبايبة والشهيد فكرى بمركز بركة السبع بمساحة (قيراطان و7 أسهم)، وكذا إزالة 3 حالات بنواحى (الأنجب، سمادون) بمركز أشمون على مساحة (قيراط)، وحالة تعدٍ بناحية أم خنان بمركز قويسنا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار التنسيق التام مع حماية الأراضى بمديرية الزراعة والأجهزة الأمنية لتنفيذ الإزالات الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.