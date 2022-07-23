مدينة الأقصر تنفذ 7 قرارات إزالة تعديات بمساحة 547 مترا.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك بنطاق أحياء المطار وشمال مدينة الأقصر، وتحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة، بمساحة 462 مترا بمناطق المطار وشمال، وعدد حالة في المهد بمنطقة المطار بمساحة 85 مترا، حيث شارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالمناطق، والإدارة الهندسية وأعضاء المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، وذلك لتنفيذ 8 قرارات إزالة بمناطق أحياء (جنوب، وسط، شرق، المطار) بمساحة 620 م، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة صور تعديات البناء المخالف والبناء على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حزم.

وقامت الحملة بتنفيذ إزالة 5 حالات أسوار في المهد بمنطقة حوض 18 بحي جنوب على مساحة 675 م، بالإضافة إلى إزالة قواطيع بالدور الثالث العلوى بإحدى العقارات بمنطقة حي شرق، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الحملة حسن خليدى رئيس حي جنوب، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالمناطق.



مدينة الأقصر تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 547 متر



مدينة الأقصر تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 547 متر