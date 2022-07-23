رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعا لرفع كفاءة الإدارة الهندسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا لرفع كفاءة الإدارة الهندسية في مدينة الأقصر، بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية والأحياء، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمتابعة انتظام سير العمل بصفة مستمرة، والاستفادة بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة من شأنها رفع كفاءة الجهاز الإداري على مستوى المركز والمدينة.

ومن جانبة قال رئيس مدينة الأقصر، إن هذا اللقاء يعد اللقاء الأول مع مشرفي التنظيم الجدد، بعد إصدار أكبر حركة تنقلات لمشرفي التنظيم لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمدينة، وبذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن ، عن طريق الدفع بكوادر مؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين بمدينة الأقصر .

وخلال اللقاء شدد اللواء علي الشرابي على التصدى بكل حزم لجميع صور البناء المخالف، ويجب التعامل بكل حسم مع المخالفين، مؤكدا أنه لا للبناء المخالف والتعدى على حرمة القانون، وأشار إلى أن الجهود مستمرة من رئاسة مجلس مدينة الأقصر لإيقاف أعمال البناء المخالف حرصا على حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم، وبمتابعة وحرص مستمر منه شخصياً.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة، قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة الشكوى والطلب الوارد كتعليق عام على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر، حيث توجه المواطن بكتابة طلب عبر الصفحة بشأن تطوير ميدان محطة الكهرباء بالكرنك بمنطقة حي شمال وعمل صينية بشكل دائري وتركيب عمود متعدد الإنارة بالميدان وايضاً يكون الميدان نهاية محطة سرفيس الكرنك.

وعلي الفور طلب اللواء دكتور علي الشرابي مقابلة مقدم الطلب وبعض من أهالي الكرنك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة بعض الموضوعات بهذا الشأن والتى تهم المواطن بالكرنك، فى حضور أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وتطرق الحوار مناقشة بعض الموضوعات السالفة الذكر بالإضافة إلى إستكمال طريق نجع الطينه بالكرنك، وذلك للعرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



رئيس مدينة الأقصر يلتقي بمشرفي التنظيم فى الإدارة الهندسية والأحياء



رئيس مدينة الأقصر يلتقي بمشرفي التنظيم فى الإدارة الهندسية والأحياء