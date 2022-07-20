رئيس مدينة الأقصر يتفقد سجلات العاملين بالأحياء ويتابع حملات النظافة بالشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارات أحياء المطار ووسط وجنوب وقطاع النظافة بوسط لمتابعة سير العمل ومراجعة سجل الحضور والانصراف للعاملين، حيث كانت نتيجة المرور انضباط العمل في جميع الأحياء التي تم المرور عليها، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الخدمية والصحية والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



كما تابع اللواء دكتور علي الشرابي الخطة التي وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة ، حيث تابع الحالة العامة بساحة أبو الحجاج وشوارع يوسف حسن وصلاح سالم القبلي وسعيد ومساعد وكافة تفرعات وعدد من شوارع حي وسط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة، مؤكداً على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.



وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، والرائد على بكري وكيل الإدارة، واستهدفت الحملة منطقة أبو الجود وتفرعاتها، والمستشفي العام، وشرق السكة، وشارع المدينة المنورة، وشارع الإسعاف، وشارع الطيب، وشارع التليفزيون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر.



وأسفرت الحملة عن رفع كافة المظاهر العشوائية من "تند" عشوائية مخالفة وإشغالات الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى التحفظ علي عدد من المضبوطات وتحرير المحاضر الآتية:- (23 محضر إشغال طريق، 9 مخالفات باعة متجولين، 11 مخالفة نظافة عامة، و3 مخالفات مقهى تقدم الشيشة وضبط عدد 8 شيشة، و4 ميكروفون ازعاج، و19 مضبوطات متنوعة، و49 إزالات إدارية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





رئيس مدينة الأقصر يتفقد سجلات العاملين فى الأحياء (1)



رئيس مدينة الأقصر يتفقد سجلات العاملين فى الأحياء (2)



رئيس مدينة الأقصر يتفقد سجلات العاملين فى الأحياء (3)



