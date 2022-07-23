رئيس جامعة القاهرة يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب ـ محمد صبحى

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الدكتور الخشت، إن ذكرى ثورة 23 يوليو تجسد إرادة الشعب المصري في مسيرة التحرر الوطني، وتؤكد قوة الجيش المصري الرشيد الذي يصون أمنها القومي الشامل واستقلالها وكرامتها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ثورة 23 يوليو تعد ملحمة وطنية أرجعت للوطن استقلاله وحفظت إرادته وأمنه واستقراره، وساهمت في حركة التحرر العالمي، وساعدت كثيرًا من الشعوب على تحقيق استقلالها وتقرير مصيرها، وسوف يظل الجيش المصري العظيم حارسًا أمينًا على البلاد في مواجهة كل الصعاب والتحديات.