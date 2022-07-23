رئيس بيلاروسيا: مصر حققت نجاحات تنموية كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي

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هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو.

وقال لوكاشينكو - في تهنئته للرئيس السيسي، وفقا لـ"روسيا اليوم" - "حققت مصر تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابتة، وتحقيق مستويات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية".

وأكد رئيس بيلاروسيا أن بلاده تعير اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع مصر كالشريك الأهم والأكثر نفوذا في القارة الإفريقية.