تكريم 150 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بقرية النويرة ببنى سويف

بني سويف هاني فتحي

شهدت قرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بنى سويف، احتفالية لتكريم 150 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الاحتفال بتخريج 43 طالبا وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم.

شهدت الاحتفالية حضورا كبيرا لأهالي القرية والطلبة المكرمين وأولياء الأمور بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية بمركز أهناسيا .

كما حضر الاحتفالية مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف والمحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة أهناسيا ، عماد سعد مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز أهناسيا .

وقال الشيخ صالح مفتاح ابن مركز إهناسيا محافظة بني سويف أنه تم خلال الاحتفالية تخريج دفعة جديدة عددهم 43 طالبا وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم 150 طالبا وطالبة من المتفوقين في المسابقة السنوية و46 محفظ ومحفظة، مشيراً إلى أنه قام بإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم داخل القرية منذ 13 عاما.

وأضاف السيخ صالح أن الدار تضم أكثر من 1500طالب وطالبة ويحتوي علي أكثر من 46 محفظا ومحفظة ويتم أيضا داخل الدار إعطاء إجازات في القرآن الكريم براوية حفص ورواية شعبه عن عاصم وتم تخريج ما يزيد من 115طالبا وطالبة من الطلاب الذين أتموا حفظ كتاب الله مشيراً إلى أنه تم تكريم عدد من الأمهات اللاتى برعن في حفظ القرآن خلال الاحتفالية.







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الاطفال-الحافظات







الحضور







الطالبات_1







المكرمات



