تعرف على نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالفيوم بقيمة 612 مليون جنيه

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، لمراجعة الخطوات التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2022/ 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر مدير مديرية الموارد المائية والري، والمهندسة إيمان صدقى مدير عام الطرق.

استعرض مدير إدارة التخطيط والمتابعة، مؤشرات توزيع اعتمادات مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالى 2022/ 2023 بإجمالى 612 مليون و495 ألف جنيه، وتوزيعها على المراكز، ونصيب كل مكون من مكونات الخطة فيما يتعلق بمشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ومشروعات رصف الطرق، وتنفيذ الكبارى والمعديات، وكذلك مشروعات تحسين البيئة والتى تشمل الحوائط والتكاسى والتغطيات، وشراء آلات ومعدات النظافة، إضافة إلى أعمال الأمن والإطفاء والمرور، ودعم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بمراجعة مقترح مشروعات الخطة بكل مركز، وترتيب هذه المشروعات وفقاً للأولويات، مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالخطة، وكذلك مراجعة خطط مشروعات رصف الطرق بالمراكز، وعقد اجتماع تنسيقى مع ممثلى شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، للاتفاق على الانتهاء من كافة أعمال الترفيق قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الرصف.

أضاف، أن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يسهم بشكل فعال فى رفع كفاءة البنية التحتية بالقرى المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة التى بدأت مرحلتها الأولى بمركزى إطسا ويوسف الصديق تغطى نحو 90 % من احتياجات قرى المركزين، وأكد "الأنصاري" على ضرورة التركيز فى بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى على توفير الدعم اللازم والانتهاء من الاحتياجات الضرورية لمدينتى اطسا ويوسف الصديق، بالتزامن مع أعمال المبادرة التى تستهدف قرى المركزين، للوصول إلى شكل متكامل من التطوير فى عواصم وقرى المركزين المستهدفين من المرحلة الأولى، مع التوسع فى تطبيق ذات الأمر بالمركزين المستهدفين بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وفيما يتعلق بمعدات النظافة التى لم يتم توريدها من خطة العام المالى الماضي، وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بمراجعة جهات توريد المعدات، واحتياجات المراكز مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من معدات النظافة الضرورية بجميع الوحدات القروية، وفيما يتعلق بتوريد احتياجات الكهرباء للعام المالى الجديد، وجه المحافظ بعقد اجتماع موسع بحضور سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومدير إدارة التخطيط، والموردين، للتفاوض بشكل جماعى والاتفاق على أسعار واضحة موحدة لتوريد احتياجات المراكز، وكذلك الاستفادة من ميزة الشراء الجماعى لتخفيض أسعار التوريد.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة إطسا، بحصر المناطق التى يمكن تغطيتها بالانترلوك، والبدء فوراً فى إعداد المحاضر التنسيقية للبدء فى خطة التنفيذ.