محافظ الفيوم يكرم ميسون إيهاب بعد حصولها على ذهبية بطولة أفريقيا للتايكوندو

الفيوم رباب الجالي

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللاعبة ميسون إيهاب بنت محافظة الفيوم، بمنحها ميداليةً تذكاريةً وشهادة تقدير، لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للتايكوندو وزن 73 كجم، التى أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالى، فى الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجارى.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والكابتن محمد أحمد هلال رئيس فرع شمال الصعيد ومنطقة الفيوم للتايكوندو.



وأعرب محافظ الفيوم، خلال تكريم اللاعبة عن خالص تهانيه القلبية، متمنياً لها مواصلة مشوار التفوق وحصد المزيد من الميداليات والمراكز المتقدمة، بجانب تفوقها العلمي، ورفع اسم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا على ضرورة التمسك بفرص النجاح، والتحلي بالعزيمة والإصرار والإرادة، ومواصلة مشوار البطولات.



وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً بالمتميزين رياضياً، في الألعاب الفردية والجماعية، مشيراً إلى أن الفيوم تمتلك أبطالاً أولمبيين في مختلف الألعاب الفردية حصدوا ميداليات ومراكز متقدمة بها، خاصة ألعاب القوى "رفع أثقال، ملاكمة، تايكوندو" لافتاً إلى أهمية مساندة هذه النماذج والتنسيق مع الجهات المعنية لاستثمار قدراتهم وتميزهم الرياضي على الوجه الأكمل، لحصد المزيد من البطولات القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.



ويذكر أن اللاعبة ميسون إيهاب، شاركت ببطولة أفريقيا للتايكوندو، ضمن 768 لاعباً ولاعبةً يمثلون 48 دولة أفريقية، والتى حصد فيها المنتخب المصري 13 ميدالية منها 3 ذهبيات، و5 فضيات ومثلها برونز، وأن اللاعبة قد التحقت بمركز شباب المحافظة بالفيوم، بالاستاد الرياضي عام 2010 ونظراً لتفوقها وموهبتها التحقت بالمؤسسة العسكرية، حيث حصلت على المركز الخامس في أوليمبياد الشباب عام 2014، كما حصلت على المركز الثاني في دورة الألعاب الأفريقية أعوام 2015 و2017 و2018، والمركز الأول بالبطولة ذاتها عامي 2016 و2019، وبعد حصولها على بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 73 كجم، واجتيازها تصفيات منتخب مصر، شاركت في بطولة أفريقيا للتايكوندو بالسنغال حيث حصلت على المركز الثالث بالبطولة، ثم حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للتايكوندو برواندا 2022.





جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم