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الإفراج عن 727 من السجناء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 04:23 م
الإفراج عن 727 من السجناء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو العفو الرئاسى، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط الإفراج، بمناسبة الاحتفال (بثورة 23 يوليو لعام 2022م)، قام قطاع الحماية المجتمعية، بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (727) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. 
 
  يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

العفو

العفو الرئاسى

ثورة 32 يوليو

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