اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة

السبت، 23 يوليه 2022 04:51 م
الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (65) مسجدًا، منها (54) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(11) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
 
1.الروضة – ميت غمر 
 
مديرية أوقاف الفيوم
 
2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق
 
مديرية أوقاف البحيرة
 
3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات
4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات
5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات 
6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار
7.شريدح – مركز المحمودية
8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية
 
 
مديرية أوقاف سوهاج
 
9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية
 
مديرية أوقاف بنى سويف
 
10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن
11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا
 
مديرية أوقاف أسيوط
 
12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط
 
مديرية أوقاف الجيزة
 
13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر
14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
 
مديرية أوقاف الوادى الجديد
 
1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة
 
مديرية أوقاف الدقهلية
2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين
 

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