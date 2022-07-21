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الأوقاف: 250 ألف جنيه دفعة أولى لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم

الخميس، 21 يوليه 2022 12:15 م
الأوقاف: 250 ألف جنيه دفعة أولى لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة أولى لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك ليكون إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022 / 2023 مليون جنيه، خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.
 
فى سياق متصل ثمَّن الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني السابق دور وزارة الأوقاف المتفرد والمتميز في تحويل الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية، والفكر الرائد الوسطي الذي تتميز به وزارة الأوقاف إلى حركة دؤوب تجوب العالم بأسره، سواء من خلال الإصدارات العديدة المتميزة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، أم من خلال إيفاد الأئمة الذين ينقلون هذا الفكر الوسطي المستنير إلى أنحاء العالم، أم من خلال المؤتمرات العالمية والدورات الدولية التي ترسخ الفكر الوسطي المستنير.

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