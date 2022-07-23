الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الضربات الصاروخية على "أوديسا" الأوكرانية

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أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، الضربات الصاروخية التي استهدفت اليوم مدينة "أوديسا" الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على ساحل البحر الأسود.

وقال مكتب الأمين العام - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، "قطع جميع الأطراف، أمس، التزامات واضحة على الساحة الدولية لضمان الحركة الآمنة للحبوب الأوكرانية والمنتجات ذات الصلة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف البيان أن "هناك حاجة ماسة لهذه المنتجات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية وتخفيف معاناة ملايين الأشخاص المحتاجين حول العالم"، مشيرا إلى أن التطبيق الكامل من جانب الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا أمر ضروري.

كانت صواريخ روسية استهدفت اليوم مدينة "أوديسا"، وذلك بعد يوم من توقيع روسيا وأوكرانيا لاتفاق - بوساطة الأمم المتحدة وتركيا - لإعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف صادرات الحبوب.