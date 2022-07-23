إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائى عقب تناولهم حليبًا فاسدًا في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المراغة المركزى بمقرها المؤقت بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم غذائى على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة لبن رايب وتم حجز المصابين الأربعة بقسم استقبال الباطنة وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية والحالة العامة لهم مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة أسرة مكونه من 4 أشخاص بحالة إعياء شديد والم بالبطن وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول سناء. م. م 47 سنة ربة منزل، وسماح. م. ع 16 سنة، والسيد. م. ع 14 سنة، وشريف. م. ع 10 سنوات إلى مستشفى المراغة المركزى بمقرها المؤقت بناحية قرية أولاد إسماعيل مصابين بحالة تسمم غذائى على إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية عبارة عن لبن رايب.

تم عمل الإسعافات الأزمة للمصابين الأربعة وتم حجزهم تحت الرعاية الطبية بقسم استقبال الباطنة وبسؤالهم أكدوا ما جاء بالتحريات ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.