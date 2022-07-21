إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بإحدى قرى مركز جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بحروق بنسب متفاوته ما بين 1إلى 3% وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز جرجا جنوب ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز جرجا بناحية قرية المحاسنة نتج عن الحريق إصابة أمنية . م . أ 60 سنة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 3%، ومحمود . م . م 3 سنوات مصاب بحروق من الدرحة الأولى بنسبة 1% بالذراع الأيمن، وياسين . م . م مصاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 1% بالقدم اليمنى تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جرجا العام للعلاج.



تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وتجرى الأن أعمال التبريد وتم إخطار الجهات المهنية وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.