وفاة ربة منزل سقطت على رأسها طوبة من برج سكنى بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقيت ربة منزل فى العقد الثالث من العمر حتفها، إثر سقوط طوبة على رأسها أثناء سيرها أسفل برج سكنى بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على فتاة ملقاة على الأرض بمنطقة منشية البكري وغارقة في دمائها.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين أن الفتاة تدعي "ت.ر.س" 25 سنة ووفاتها، اثر سقوط طوبة على رأسها أثناء سيرها أسفل إحدى الأبراج السكنية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.