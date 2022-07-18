ضبط عاطل حاول التعدي على طفلين داخل عمارة بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على عاطل له معلومات جنائية، بعد أن استدرج طفلين لعمارة بقرية سبرباى مركز طنطا، وشرع فى التعدي عليهما، واكتشف الأهالي الأمر وتمكنوا من ضبطه وتسليمه لضباط مباحث مركز شرطة طنطا.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ للنجدة من مواطنين بقرية سبرباى مركز طنطا، بضبطهم عاطل له معلومات جنائية، أثناء تواجده فى إحدى العمارات و بصحبته طفلين وتعديه عليهما.



انتقل ضباط مباحث مركز طنطا وتبين أن المتهم يدعي"م.ا" 22 سنة له معلومات جنائية، و استدرج المجني عليهما للعمارة وشرع فى التعدي عليهما، تم اقتياد المتهم للمركز وتحرير محضر يحمل رقم 19118 لسنة 2022 جنح مركز طنطا، وإخطار النيابة العامة.





