شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة والشعب المصري الأبي، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ ثورة 23 يوليو المجيدة هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين، فقد أعادت لوطننا العزة والحرية والكرامة وثرواتنا ومقدراتنا، ومهدَّت لتكوين جيش مصري قوي من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه، كما ضربت أروع المثل في تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبنا العظيم الرفعة والتقدم، ومواصلة التلاحم والتكاتف والوقوف صفًّا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة برئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعبور بمصر إلى النهضة والازدهار، ووضع مصر في مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة، سائلين المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.