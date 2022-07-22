اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:28 م
أكرم القصاص
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ورشة عمل لمسئولى الجودة ورؤساء التمريض ببنى سويف عن آليه تطبيق النموذج اليابانى

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:14 م
ورشة عمل لمسئولى الجودة ورؤساء التمريض ببنى سويف عن آليه تطبيق النموذج اليابانى جانب من ورش العمل
بنى سويف هانى فتحى

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عقد فرع هيئة التأمين الصحي ببنى سويف ورشة عمل لمسئولي الجودة ورؤساء التمريض بالعيادات على آليه تطبيق النموذج اليابانى، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وإشراف الإدارة العامة للجودة وإشراف الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أنه تم عقد ورشة العمل بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وقام بالتدريب  الدكتورة حنان خلف مدير ادارة الجودة، وشارك في البرنامج التدريب عدد 16 من مسئولي الجودة بالعيادات ورؤساء التمريض، مشيرا إلى أنه تم شرح  مبادئ الجودة، معايير السلامة الوطنية  طبقا لمعايير هئية الاعتماد والرقابة gahar التدريب علي نموذج 5S اليابانى لبدء التطبيق فى العيادات، وعقدت ورشة عمل عن ألية تطبيق النموذج الياباني.


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