اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 12:29 ص
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قوى نظرك واحمى عينيك من الأمراض بأكلات صحية

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:00 ص
قوى نظرك واحمى عينيك من الأمراض بأكلات صحية الحفاظ علي صحة العين
كتبت نهير عبد النبى

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تتعرض العيون لمشاكل عديدة منها الجفاف وضعف النظر والالتهابات، وحسب ما ذكره موقع تتمثل إحدى الخطوات القوية والبسيطة التي يمكنك اتخاذها لحماية حاسة البصر هى اتخاذ خطوات مدروسة حول نظامك الغذائى، وهناك بعض الأكلات التى ينصح بتناولها لتعزيز صحة العيون وفقا لموقع "webmed" وهى:

- الأسماك 

الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى قد تساعد فى الحماية من جفاف العين والضمور البقعى وحتى إعتام عدسة العين.

- الخضروات الورقية

مليئة باللوتين والزياكسانثين، وهى أصباغ نباتية مهمة يمكن أن تساعد فى وقف تطور الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. يعتبر البروكلي والبازلاء والأفوكادو أيضًا مصادر جيدة لهذا الثنائي القوي المضاد للأكسدة.

- البيض

تعمل الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في البيض، بما في ذلك اللوتين وفيتامين أ على تعزيز صحة العين ووظائفها.

- الحبوب الكاملة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، استبدل الكربوهيدرات المكررة بالكينوا والأرز البني والشوفان الكامل وخبز القمح الكامل والمعكرونة، حيث يساعد فيتامين هـ والزنك والنياسين الموجود في الحبوب الكاملة أيضًا على تعزيز صحة العين بشكل عام.

- الفواكه الحمضية والتوت

البرتقال ، والجريب فروت ، والليمون والتوت غنية بفيتامين ج ، ما قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

- المكسرات

المكسرات مثل الفستق والجوز واللوز غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ التي تعزز صحة عينيك.

- البقوليات

تعد الفاصوليا والبسلة والعدس مصادر جيدة للبيوفلافونويد والزنك - ويمكن أن تساعد في حماية شبكية العين وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

 


العين

صحة العين

الحفاظ علي صحة العين



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