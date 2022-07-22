غلق كلى لشارع 2 بشمال الجيزة لمدة 45 يوما لتنفيذ أعمال محور 26 يوليو الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية ل محـور 26 يوليو الجديد (كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً الى شارع أحمد عرابي مرورا بأعلى منطقة البراجيل)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير واستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة ومناطق غرب القاهرة الكبرى، سيتم تنفيذ غلق گلی بشارع رقم (2) دائرة حي شمال الجيزة أمام حركة المرور تحديداً بداية من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفاري بارك حتى شارع المطار (فقط) لمسافة مايقرب من (100 متر) حتى يتثنى للشركة المنفذة استلام موقع الأعمال والبدء في انشاء الاعمدة والقواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى المشار إليه وذلك لمدة (45 يوما) ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 22/7/2022 وحتى يوم الأحد الموافق 4/9/2022.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.

القادم من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير إتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ويتم استكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

القادم من مناطق البراجيل ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود مرة أخرى أعلى كوبرى أحمد عرابى واستكمال السير بمحور عرابى اتجاه ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

وتوضح محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.