تعرف على التحويلات المرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بسبب إنشاء محور 26 يوليو الجديد فى أعمال تستغرق 45 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد (كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابى مروراً بأعلى منطقة البراجيل)، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا بشارع رقم 2 دائرة بدايةً من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفارى بارك حتى شارع المطار فقط، وذلك لمدة 45 يوماً ابتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 22/7/2022 حتى يوم الأحد الموافق 4/9/2022 لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالكبرى المشار إليه.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

- القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.

- القادم من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ويتم استكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

- القادم من مناطق البراجيل ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى، والصعود مرة أخرى أعلى كوبرى أحمد عرابى واستكمال السير بمحور عرابى اتجاه ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.