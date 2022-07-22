صعود قطاعات البورصة على رأسها السياحة بنسبة 5.9%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.5%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وقفز قطاعي العقارات، والبنوك بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وزادت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.4 مليون ورقة مالية بقيمة 974.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 56.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 75.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 141.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11378 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3538 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.