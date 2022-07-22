جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 150 علبة سنترام.. و50 "بنادول"

كتب أحمد يعقوب وأحمد مصطفى والبحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الإدارة العامة ل جمارك سفاجا برئاسة أحمد عبد الله زكي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقالت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين، اشتبه محمد موسى مأمور الجمرك فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م . ف . ر مصرى الجنسية القادم من ميناء ضباء السعودي إلي ميناء سفاجا البحري على العبارة القاهرة، وتبين وجود 150 علبة سنترام و50 علبة بنادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 86 ألف جنيه.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.