جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأجهزة اللاسلكية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأجهزة اللاسلكية والأقراص المخدرة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا البحرى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 10 راكب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 2760 قرص من عقار السولبادين الذى يحتوى على نسبة من الكودايين والكافيين المخدر وتلسكوب وبندقية ضغط هواء و 2150 طلقات ضغط هواء و6 اجهزه لاسلكية و 12 شاحن للأجهزة اللاسلكية و 45 عبوة ألعاب نارية و 4043 عبوة أدوية بشرية متنوعة و3744 قطعة ملابس جاهزة و 324 عبوة مستحضرات تجميل و 2 جهاز طبي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط حاتم حسنين وأيمن حسن والحسيني سيد وأحمد حجازي وعبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي وشعبان الريس مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وحمدي البنداري وجابر رمضان مأموري التعريفة وابراهيم النقراشي مدير التعريفة ومحمود شراقه والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال ومحمد رفعت مفتشي مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 915 الف و 884 جنيه .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركية وحررهم محمد عبد الرحيم ومصطفي يحيى وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .