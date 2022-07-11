جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير إدارة الوردية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من القاهرة كونكشن رحلة رقم 068 اشتبه اسامه كمال الشافعى مدير الحركة فى الراكبه ن. ك. س مصريه الجنسية قادمة من روما ظهرت عليها علامات القلق والأرتباك.

وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة إبراهيم محمد ومحمد جامع مأمورى الفحص والحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام وكثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة برئاسة محمود عمر رئيس الوردية من أسامه كمال ومحمد عبد العزيز بحضور إبراهيم أحمد صادق بالأمن الجمركى وأسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 322 شريط بكل منها 14 قرص من عقار سايتوتيك (Cytotec) الذى يستخدم فى الإجهاض مخبأة فى جيوب سحرية بأسفل حقائب الراكبة.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 38 لسنة 2022 وحرره أحمد فارس ورومانى فؤاد مدير مكافحة التهرب الجمركى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.