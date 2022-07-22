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جامعة المنصورة تعلن إجراءات اختبارات القدرات لكلية التربية رياضية.. التفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:08 م
جامعة المنصورة تعلن إجراءات اختبارات القدرات لكلية التربية رياضية.. التفاصيل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة عن إجراءات اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية للعام الجامعى 2022-2023، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية.
 
وأعلنت الكلية عن جدول توزيع الاختبارات على ايام القدرات وهى ثلاثة أيام ، للمتقدمين لكلية التربيه الرياضية، على أن تكون أيام البنات "السبت - الاثنين - الاربعاء"، وتكون أيام البنين "الأحد - الثلاثاء - الخميس".
 
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