اليوم السابع
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تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:29 م
تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية
البحيرة - ناصر جودة

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قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة تالدكتور أحمد عيادة بتحصين عدد 15285 رأس ماشية ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

ويأتى ذلك خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة 122930 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية التي ستتواجد بكافة مدن وقرى المحافظة لتحصين المواشي، والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان.


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