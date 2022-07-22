اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:32 م
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انتهاء القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين السيسى وماكرون بقصر الإليزيه

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:01 م
انتهاء القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين السيسى وماكرون بقصر الإليزيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون في قصر الإليزيه
إبراهيم حسان

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قالت موفدة إكسترا نيوز إلى باريس، إن القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، انتهت قبل قليل بقصر الإليزيه.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قمة مباحثات بقصر الإليزيه.

ووصل صباح اليوم، الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي الدولي بفرنسا قبل قليل، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.


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