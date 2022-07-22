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بدء مباحثات قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الإليزيه

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:37 م
بدء مباحثات قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الإليزيه الرئيس السيسي وماكرون
إبراهيم حسان

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قالت موفدة قناة إكسترا نيوز إلى باريس، إن مباحثات القمة بدأت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه قبل قليل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان فى استقباله الرئيس الفرنسى.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار أورلي الدولي بفرنسا قبل قليل، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.


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