القبض على صاحب محل بدمياط يبيع أسماك محظورة بالأسواق

دمياط - فريق المحافظات

استقبل مستشفي دمياط العام أسرة مكونة من أربعة أفراد يعانون من حالة التهاب عصبي حاد وتشنجات، وعلى الفور قام فريق طبي من قبل مستشفي دمياط العام بإجراء بعض الإسعافات الأولية، تمهيدا لإجراء غسيل معدة عدة مرات لإنقاذهم، والتي استمرت على مدار 4 ساعات حتي تم التأكد من إنهاء الأمر.

ومن جانبها أكدت إحدى المصابين، أنها قامت بشراء وجبات أسماك من داخل محل شهير بمدينة عزبة البرج، مؤكدة أنها قامت بإطعام قط صغير من تلك الوجبة الأمر الذي جعلهم يكتشفون الحادث، منوهة أنه تم إنقاذهم واكتشاف إصابتهم بحالة التسمم عقب الأعراض التي ظهرت على القطة مما أدي إلى نفوقها.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، والتي ألقت القبض على صاحب أحد المحال التجارية لبيع الأسماك داخل مدينة عزبة البرج والذي تبين وجود أنواع أسماك محظور بيعها بالأسواق المصرية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.