اليوم السابع
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العثور على جثة عامل ملقاة على شريط السكك الحديد في كفر الدوار

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:03 ص
العثور على جثة عامل ملقاة على شريط السكك الحديد في كفر الدوار جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مركز كفر الدوار بالبحيرة، العثور على جثة ملقاة بالقرب من خط السكك الحديدية القاهرة - الإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لشخص يدعى "أحمد ف.م" 39 سنة عامل أمام قرية كنج عثمان بدائرة مركز كفر الدوار، وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى تبين إصابته بكسر بالجمجمة وكسر بالصدر.

وتم نقل الجثة الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


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