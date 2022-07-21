القبض على المتهمين باختطاف شخص فى البحيرة بسبب خلافات مع والده

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير مُخطتف بالبحيرة وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة من (طالبة- مقيمة بدائرة القسم) بغياب شقيقها عن مسكنهما عقب توجهه لمنطقة وادى النطرون، لشراء بعض المتطلبات وبحوزته هاتفه المحمول وورود اتصال هاتفى لوالده يتضمن مساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إعادة نجله.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى "البحيرة – الجيزة").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم لوجود خلافات مع والد المُختطف، وفـى سبيل ذلك قاموا باستدراج المجنى عليه واصطحابه تحت تهديد الأسلحة النارية لإحدى المزارع بالجيزة "خاصة بأحد المتهمين" واحتجازه بها، وقد تم استهداف المزرعة المشار إليها وتحرير المُختطف.

وضُبط بحوزة المتهمين على (2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة "الـمُستخدمين فـى ارتكاب الواقعة").