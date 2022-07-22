كتبت فاطمة خليل

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الكثيرون، وقد يعانى الشخص من عدة مشاكل صحية إذا لم يحصل على ما يكفي من البروتين، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يساعد في نمو العضلات، إلا أن الإفراط في تناول البروتين يجعل الجسم يحتفظ بالكمية الزائدة على شكل دهون ويسبب مشاكل صحية، وفي هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لتناول البروتين لتعزيز صحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تلعب عادات نمط الحياة واختيار النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في زيادة امتصاص البروتين والاستفادة منه.

يمكن أن تؤدى قلة النوم، وقلة التعرض لأشعة الشمس، وسوء إدارة الإجهاد إلى تقليل امتصاص البروتين فى الجسم مما قد يؤدى إلى زيادة التعرض للأمراض والمشاكل اللاحقة.

متطلبات تناول البروتين اليومي

متوسط ​​متطلبات الشخص البالغ هو 1 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم من البروتين يوميًا، ومع ذلك قد يختلف وفقًا لاحتياجات الجسم الشخصية للفرد.

يمكن أن يصل إلى 1.5 جرام أو 2 جرام لكل كيلوجرام مع مستويات نشاط مختلفة وظروف مثل الحمل والرضاعة الطبيعية.

يختلف محتوى البروتين في الطعام بشكل كبير ومع ذلك ، تميل المصادر الحيوانية للبروتين إلى التفوق من حيث الكمية والنوعية مقارنة بمصادر البروتين النباتية.

تعتبر اللحوم والبيض والحليب جميعها مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة.

كيفية زيادة تناول البروتين

التركيز على تناول البروتين في كل وجبة يمكن أن يساعد الشخص في تحقيق هدفه اليومي من تناول البروتين، وهذا لا يعني أن الشخص يحتاج إلى صدور دجاج طوال اليوم.

يجب إضافة البقوليات مثل العدس والفاصوليا والبازلاء والمكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والجوز والبندق والجوز والبذور إلى النظام الغذائي كوجبة خفيفة يمكن أن يكون مفيدًا وسيوفر أيضًا توهجًا لا مفر منه للبشرة.

بعض البذور التي يمكن إضافتها هي بذور اليقطين والشيا والكتان والسمسم وبذور عباد الشمس.

يجب تضمين الحبوب الكاملة الأخرى في النظام الغذائي مثل الأرز والقمح والكينوا والشوفان.

سيوفر تناول السلطات مع البروتين الكثير من الألياف أيضًا.

تعتبر البروتينات الحيوانية مثل الدواجن والدجاج والديك الرومي والبط ومجموعة متنوعة من المأكولات البحرية والبيض خيارات جيدة للاعتماد عليها.