الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الأوروبية

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا.

صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.