الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الأوروبية الجمعة، 22 يوليه 2022 09:17 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا. صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسي جولة السيسي الاوروبية عاجل الموضوعات المتعلقة متحدث الرئاسة: هناك حرص شديد من القادة الأوروبيين على الاستماع للرئيس السيسى الجمعة، 22 يوليه 2022 08:56 م مصر تعبر الأزمات وتقدم روشتة إنقاذ العالم فى ظروف معقدة.. جولة الرئيس السيسى الأوروبية إلى ألمانيا وفرنسا وصربيا تؤكد مكانة مصر التاريخية.. والرئيس: نؤمن بقوة المنطق لا منطق القوة.. والعالم يتسع للجميع الجمعة، 22 يوليه 2022 08:41 م وزير الخارجية الأسبق: لقاءات الرئيس السيسي تثبت أن لمصر قدر كبير من الاحترام الجمعة، 22 يوليه 2022 06:55 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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