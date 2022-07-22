اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الأوروبية

الجمعة، 22 يوليه 2022 09:17 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الأوروبية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسى

الرئيس السيسي

جولة السيسي الاوروبية

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