الداخلية: ضبط 938 متهما فى جرائم ابتزاز وتشهير

كتب محمود عبد الراضي

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريات الأمن جهودها لضبط مرتكبى جرائم التشهير والابتزاز الإلكترونى خلال الآونة الأخيرة.

أسفرت الجهود من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة عن فحص عدد (1423) بلاغا وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المشكو فى حقهم فى عدد (938) بلاغا من البلاغات التى تم فحصها وجارى استكمال فحص باقى البلاغات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.