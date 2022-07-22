الإحصاء: مصر صدرت بقيمة 557 مليون دولار لفرنسا خلال 3 شهور بنسبة نمو 202%

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا لتسجل 557 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

وأشار الإحصاء، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.



أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال الربع الأول من عام 2022 1. وقود معدني وزيون معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 325 مليون دولار. 2. أسمدة بقيمة 60.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 53.4 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16.3 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 11.6 مليون دولار.

6. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 6.8 مليون دولار.

7. مواد نسجية بقيمة 6.2 مليون دولار.

8. مصنوعات من حجر وأسمنت بقيمة 5.1 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 5 مليون دولار.

10. زيوت عطرية بقيمة 4.5 مليون دولار.



أعلى عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال الربع الأول من عام 2022 1. منتجات الصيدلة بقيمة 60.9 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 47.3 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.6 مليون دولار.

4. حبوب بقيمة 24.2 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 23.5 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاته بقيمة 23.3 مليون دولار.

7. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 17.1 مليون دولار.

8. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 16.4 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 14.9 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 13.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 228.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 128.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.