الأوقاف تنظم قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر فى بنى سويف والفيوم اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف إلى محافظتى "بنى سويف، الفيوم" وتضم كل قافلة 10 عشرة علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الجار مفهومه وحقوقه".

ويؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الجار مفهومه وحقوقه"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق، ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة مكتوبا ومسموعا وبعدة لغات عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح 13 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه 49 مسجدًا، منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 9 مساجد صيانة وتطويرًا.