إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة سحجات وكدمات وطلقات نارية نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة أبو غنيم ترعة 5 دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو غنيم ترعة 5 دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث مركز أبو صوير إلى مكان المشاجرة، كما تم الدفع بـ6 سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من فض المشاجرة والقبض على طرفى المشاجرة وضبط الأسلحة المستخدمة فيها.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من أحمد عطية فتوح 43 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد محمود على 45 عاما مصاب بطلق خرطوش بالوجه والزراعين، وعبد الحميد عطية 33 عاما مصاب بطلق خرطوش بالفخذين ومنطقة العانة وسعيد على أحمد 60 عاما مصاب طلق خرطوش بالساقين والبطن، وفراج محمد عامر21 عاما مصاب بطلق خرطوش بالوجه، ومحمد أحمد عطية 14 عاما مصاب بطلق خرطوش بالساعدين والوجه وجميعهم مقيمين ابوعياد دائرة مركز أبو صوير.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.