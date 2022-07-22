أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية ، والتي كشفت استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأصفر عالمياً ومحليا نتيجة تطورات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.



أسعار الذهب في مصر اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها

وقال الدكتور سعد سليمة الخبير فى أسواق المعادن، إن سوق الذهب يترقب هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتقارير والمؤشرات التى يمكن أن تؤثر فى مسار السوق والبورصة العالمية للذهب، فمن المقرر إعلان معدلات البطالة فى بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو وتصاريح البناء فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هذه المؤشرات قد تؤدى إلى تعديلات فى وجهات المستثمرين والباحثين عن الاستثمار الآمن، حيث يراقب المتداولون هذه البيانات عن كثب لمعرفة توجهات أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن سوق الذهب فى مصر غير بعيد عن تطورات سعر الذهب عالميًا وقد يتحرك الذهب فى مسار وقناة سعرية بين 985 إلى 1005 جنيهات للجرام من عيار 21 هذا الأسبوع صعوداً وهبوطًا، وفق مجريات الأمور فى البورصة العالمية.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.