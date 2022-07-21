الاهتمام الرئاسى بتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية أعاد لمصر مكانتها الإقليمية

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة في المحافل الاقتصادية الدولية خلق دعما حقيقيا للاقتصاد المصري وجعل من السوق المصرية إحدى أهم الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، كما أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر خلال الأعوام القليلة الماضية نجح في وضع مصر علي طريق التنمية الحقيقة.

وأضاف العربي أن اتحاد الغرف التجارية قد أصدر تقريرا تفصيليا حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الصربية يضع كافة فرص التعاون المتاحة لتوزيعه على الشعب النوعية من مصدرين ومستوردين ومستثمرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء شراكات تجارية واستثمارية جديدة مع الجانب الصربي.

وجاء تقرير لجنة مستشاري رئيس اتحاد الغرف التجارية والذي أعدته مجموعة ثنيك تانك إيجيبت للاستشارات والأبحاث الاقتصادية حول العلاقات التجارية المصرية -الصربية وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وفرص المنتجات المصرية في الأسواق الصربية لتنمية الصادرات والذي ألقي الضوء على تزايد احتياجات الأسواق الصربية من بعض المنتجات علي أثرالتوتر الدائر بين روسيا وأوكرانيا والذي كان قد أصدر رئيس الاتحاد تكليفات بإعداده على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا لتوفير المعلومات الدقيقة بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين ليتضمن الآتي:

الميزان التجاري بين مصر وصربيا :

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 80 مليون دولار في عام 2021 مقارنة ب 104 ملايين دولار في عام 2020.

بلغت الصادرات المصرية إلى صربيا 42.39 مليون دولار عام 2021 مقابل 65.90 مليون دولار عام 2020.

وبلغت صادرات صربيا إلى مصر 37.35 مليون دولار عام 2021 مقابل 38.10 مليون دولار عام 2020.

وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الصربية إلى إفريقيا، بينما تعد صربيا السوق الثاني والثلاثين للصادرات المصرية إلى دول القارة الأوروبية.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى صربيا في:

1- صادرات الملح والمواد الطبيعية وبلغت 17.2 مليون دولار عام 2021 مقابل 46.45 مليون دولار عام 2020.

2- صادرات الفاكهة وتقدر ب 6.5 ملايين دولار عام 2021 مقابل 4.42 ملايين دولار عام 2020.

3- بلغت صادرات منتجات البلاستيك 4 ملايين دولار عام 2021 مقابل 1.2 مليون دولار عام 2020.

4- بدأت صادرات الاسمدة في دخول الأسواق الصربية العام الماضي للمرة الأولى وبلغت 3.6 ملايين دولار عام 2021 مقابل صفر دولار عام 2020.

5- بلغت صادرات الخضروات 1.14 مليون دولار مقابل 1.27 مليون دولار عام 2020.

6- بلغت صادرات المنسوجات 1.07 مليون دولار عام 2021 مقابل 977 الف دولار عام 2020.

7- بلغت صادرات المنتجات الزجاجية 1.04 مليون دولار عام 2021 مقابل 312 الف دولار عام 2020.

بينما تمثلت أهم الصادرات الصربية الي مصر:

1- بلغت صادرات التبغ ومصناعاته 17.73 مليون دولار عام 2021 مقابل 23.23 مليون دولار عام 2020.

2- بلغت صادرات السيارات 2.61 مليون دولار عام 2021 مقابل 3.14 ملايين دولار عام 2020.

3- بلغت صادرات الآلات والاجهزة الكهربائية 2.26 مليون دولار عام 2021 مقابل 3.59 ملايين دولار عام 2020.

4- بلغت صادرات اللالات والمعدات 954 الف دولار عام 2021 مقابل 3.25 ملايين دولار عام 2020.

5- بلغت صادرات امنتجات المطاط 731 الف دولار عام 2021 مقابل 1.15 مليون دولار عام 2020.

وأشار التقرير الي أن صربيا تتمتع بقدرات متميزة في قطاعات الصحة والطاقة والسكة الحديد مما يمنح فرصة جادة للاستفادة من تلك القدرات وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين في تلك المجالات.

وحول العلاقات السياحية

أوضح التقريير أنه بلغ عدد السائحين الصرب الي مصر 100 الف سائح في 2021 بما يمثل حوالي 10 % من اجمالي السياحة الصربية الخارجية كما تعد مصر ثاني أهم مقصد سياحي للسياحة الصربية بعد اليونان.

ولفت التقرير الي انه نظرا لتصاعد التوتر السياسي علي الساحة الروسية –الأوكرانية تراجعت التجارة المباشرة على العديد من السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا إلى صربيا، بما خلق فرصا محتملة للمنتجات المصرية مثل الغاز الطبيعي ومنتجات البلاستيك والأسمدة والاجهزة الكهربائية والفاكهة والخضروات والمنتجات الورقية.