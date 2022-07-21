7 أطعمة لإزالة السموم.. تساعدك على الانتعاش وتجدد شبابك

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن تعزيز صحتك وإزالة السموم من جسمك هذا الصيف، كل ما تحتاجه هو كبد صحي وجرعة كبيرة من بعض الأطعمة الشائعة والمليئة بالمغذيات، وفى التقرير التالى نقدم قائمة من 7 أطعمة لإزالة السموم، والفوائد الصحية المحددة لكل طعام، ستحصل قريبًا على طاقة أكثر وبشرة متوهجة وكبد فائق القوة قادر على تصفية كل تلك السموم السيئة، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".



الثوم

قد لا يكون الطعام الأكثر روعة فى هذه القائمة، لكن هذه الثمرة العطرية مليئة بمضادات الأكسدة ويمكن أن تضيف جرعة كبيرة من النكهة إلى أي وصفة، يحتوى الثوم على مركب Allicin ، الذي له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، وقد يساعد أيضًا في منع تطور أنواع معينة من السرطان، ويعزز الثوم أيضًا صحة القلب، ما يجعله مكونًا رائعًا ولذيذًا لإزالة السموم.

البنجر

هذه الخضراوات الجذرية الملونة ليست فقط جذابة بصريًا لكنها أيضًا مغذية بشكل لا يصدق ويمكن استخدامها بعدة طرق، حيث إنها تساعد الجسم على إزالة السموم المرحلة 2، وهي عملية تحييد السموم وتجعلها قابلة للذوبان في الماء بحيث يمكن إفرازها في البول، ويحتوي البنجر أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.



الجريب فروت

هذه الفاكهة الحمضية المنعشة، مليئة بالعناصر الغذائية التي تجعلها طعامًا خارقًا حقيقيًا بكل معنى الكلمة، تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، والتي لها خصائص مضادة للأورام وتحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم.

يمكن أن يقلل الجريب فروت أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهو مثالي للترطيب ، نظرًا لمحتواه العالي من الماء.



الكركم

الكركم مضاد للالتهابات ويعزز قدرة الجسم المضادة للأكسدة، وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن استخدامه في كل من الأشكال الطازجة والمجففة، لخصائصه المضادة للالتهابات لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات البكتيرية.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء الكريمية ، إنها غنية بالألياف ، مما يجعلها طعامًا طبيعيًا لإزالة السموم ، وتحتوي أيضًا على مستويات عالية من اثنين من مضادات الأكسدة هما اللوتين والزياكسانثين، وهي مفيدة للرؤية، الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الصحية، بالإضافة إلى فيتامين E القابل للذوبان في الدهون، ما يمنحك بشرة وشعر أكثر نعومة وصحة.

الكرنب

الكرنب غني بفيتامين C والألياف ، مما يجعله مفيدًا لكل من الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، ويحتوي الكرنب الأحمر على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الأنثوسيانين. كما أن محتواه المائي العالي يساهم في تعزيز قدراته الخارقة في إزالة السموم.

عين الجمل

عين الجمل مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعزز صحة الدماغ وهي حقيقة مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أنها تشبه إلى حد كبير شكل القشرة الدماغية، كما أنها تساعد الكبد في التخلص من السموم التي تذوب في الدهون بمساعدة مادتين كيميائيتين تسمى الأرجينين والجلوتاثيون. تحتوي عين الجمل على العديد من مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن تحسن صحة القلب.