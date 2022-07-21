محافظ سوهاج يتفقد تطوير شارع الجرجاوية بحى غرب.. صور

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بحي غرب سوهاج، تفقد خلالها شارع الجرجاوية، بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و833 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل من رئيس الحي عن مراحل تطوير وإعادة رصف شارع الجرجاوية، حيث تم تطوير الشارع بداية من مدخل كوبري الثقافة حتى مستشفى " الحياة "، بطول 1.5 كيلو متر، وشملت أعمال التطوير " تركيب بلاط الإنترلوك، وأحواض الزهور؛ للأرصفة، ودهان الأعمدة"، بتكلفة بلغت مليون و 833 ألف جنيه "، وأشار رئيس الحي إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا إعادة رصف الشارع بتكلفة 9 مليون جنيه، شاملة تفرعاته حتى مدخل سوهاج القبلي بطول 3 كيلو متر، وعرض 22 مترا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية بالشارع من إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط الغاز الطبيعي".

كما تفقد المحافظ خلال جولته بشارع الجرجاوية تطوير ورفع كفاءة عمارات الجرجاوية المطلة على الشارع بعدد 19 عمارة، بداية من ميدان العروبة وحتى ميدان الكردي، بتكلفة مليون جنيه، حيث شملت الأعمال " دهانات، وتركيب بلاط إنترلوك، وبردورات، وصيانة أعمال الصرف الصحي، وعمل الترميمات اللازمة "، وذلك ضمن مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها المحافظة.

والتقى "الفقي" عدد من المواطنين بالشارع، معربين عن شكرهم وسعادتهم بما يتم من أعمال تطوير وتجميل بشوارع ومناطق حي غرب، ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير ومظهر حضاري لائق للشارع، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمنطقة، وعدم السماح بوجود أية إشغالات بالشارع.