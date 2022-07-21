محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "مرسى ناصر السياحى".. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير "مرسى ناصر السياحي" بحي شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و295 ألف جنيه، يرافقه المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وأسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة.



وتفقد المحافظ الأعمال الجارية والتي تشمل "تطوير الممر الرئيسي، والممرات الداخلية، ودورات المياه، والبوفيه، والتكسية الخارجية بالحجر الهاشمي والرخام لجميع واجهات المرسى، والجوانب، بالإضافة إلى أعمال زراعة النجيل الصناعي، وعمل ممر كريتال مضيء المؤدي إلى البازارات السياحية".



ووجه المحافظ بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والمقرر له سبتمبر القادم، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.





اعمال تطوير المرسى السياحى (1)



اعمال تطوير المرسى السياحى (3)



اعمال تطوير المرسى السياحى (4)



اعمال تطوير المرسى السياحى (5)



اعمال تطوير المرسى السياحى (6)



محافظ سوهاج يتفقد اعمال تطوير المرسى السياحى (1)



محافظ سوهاج يتفقد اعمال تطوير المرسى السياحى (2)



محافظ سوهاج يتفقد اعمال تطوير المرسى السياحى (3)



محافظ سوهاج يتفقد اعمال تطوير المرسى السياحى (4)



محافظ سوهاج يتفقد اعمال تطوير المرسى السياحى (5)