اليوم السابع
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لأول مرة.. إلغاء شرط السن نهائيًا عند التقديم بمدارس التمريض بالبحيرة

الخميس، 21 يوليه 2022 10:45 ص
لأول مرة.. إلغاء شرط السن نهائيًا عند التقديم بمدارس التمريض بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة عن الغاء شرط السن نهائيًا من شروط القبول بكافة مدارس التمريض بالمحافظة.

ويأتى هذا القرار بناءً على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة.

وأوضحت مديرية الصحة فى بيان العامة أنه سيتم  فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض،  أو استمرار فتح باب التقديم من تاريخه حتى31 يوليو 2022 لإستلام جميع الطلبات دون التقييد بالسن ودمج ملفاتهم مع من تقدموا من بداية التقديم .

كما أوضحت مديرية الصحة أنه سيتم المفاضلة بين المتقدمين  طبقا لأعلى المجاميع وتطبيق القواعد للجميع  دون اعطاء أولوية لكبار السن .



 


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