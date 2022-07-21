كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 1 أغسطس المقبل

كتب: محمد الأحمدى

تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس صوم السيدة مريم العذراء يوم 1 أغسطس من كل عام، حيث يستمر لمدة 15 يوما، منتصف أغسطس الجارى، وهو صوم غير مسموح فيه بأكل السمك إلا فى يوم 6 أغسطس فقط.

طقوس صوم العذراء

وبحسب كنيسة الروم الأرثوذكس، فإنه خلال هذا الصوم تقام مساء كل يوم ما عدا أيام السبت ومساء عيد التجلى الذى يوافق 6 أغسطس، صلاة "الباراكليسى"، والتي تعتبر قانون ابتهال وتضرّع للعذراء فى الشدائد والأمراض والأحزان، فيما يتم الاحتفال بعيد العذراء يوم 15 أغسطس.

ويعد صوم العذراء يُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك، وتعود هذا العام الأديرة القبطية التى تحمل اسم العذراء مريم إلى إقامة موالدها السنوية التى تقام خلال تلك الفترة، بسبب إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.