قصة طالب رفض البطالة فقدم "فريسكا السعادة" للمواطنين بشوارع الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، مع علاء ضيف صانع فريسكا السعادة بالإسكندرية.. علاء طالب فى السنة النهائية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، رفض البطالة وأسس مشروعه الخاص لبيع الفريسكا، بكافة أشكالها ليصنع السعادة والبهجة بشوارع الإسكندرية.

ويقول علاء ضيف، إنه بدأ مشروعه منذ 8 أشهر بمنطقة محمد نجيب بسيدى بشر شرق الإسكندرية، وبدأ بصناعة الفريسكا بكل أشكالها والميكسات من الشيكولاتة والنوتيلا والشيكولاتة البيضاء والفراولة، ثم توسع فى مشروعة ليشمل الوافل أيضا، ويقدم وافل "الفور سيزون" بأربع نكهات مختلفة من الشيكولاتة البيضاء و اللوتس و الفراولة و النوتيلا لتلقى إقبال كبير وتشجيع كل أهالى المنطقة الذين يترددون عليه يوميا .

وحول تعلم تلك المهنة قال: "عملت فى أحد محلات بيع العصير والفريسكا وتعلمت سر المهنة لعجينة الفريسكا المميزة وقررت إنشاء مشروعى الخاص، ولدى طموح فى التوسع بمشروعى بمستوى أكبر، ومثلى الأعلى قصة نجاح رجل الأعمال الأمريكى "كريس جارنر" والذى جسد شخصيته الفنان العالمى "ويل سميث" وأحتفظ بصورته على الواتس آب.

وحول أسعار الفريسكا قال: "الفريسكا بالنكهات المختلفة تبدأ من 6 جنيهات، والميكس بـ15 جنيها، والوافل "الفورسيزون " بـ 25 جنيها وهو أعلى منتج أقدمه.

وأكد أنه يسعى لتقديم كل جديد للمترددين علية الذين يطالبونه بالتجديد دائما، حيث يسعى لإرضائهم، وسوف يقدم الفريسكا الحادق قريبا والتوسع فى تقديم ميكسات أفضل من الحلو والحادق.















































