قصة كفاح "أدهم".. رحل من سوهاج إلى الإسكندرية عشقا فى بيع الـ"فريسكا".. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أدهم سليمان شاب من محافظة سوهاج جاء خصيصا لبيع الفريسكا بالإسكندرية تعلم المهنة منذ الصغر وورثها عن والده.

وقال إنه تعلم المهنة منذ أن كان عمره 12 عاما فى سوهاج وفى إجازه الصيف لابد من النزول للعمل لكسب الرزق وبيع الفريسكا بالإسكندرية والساحل الشمالى.

وأضاف أن المهنة ورثها عن جدوده فهو من قرية الصوامعه فى سوهاج فهى قرية معظمها يعمل فى صناعة الفريسكا.

وأشار إلى أنه منذ وصول الطفل إلى 10 سنوات يبدأ فى تعلم الفريسكا التفاحه لسهولتها ثم بعد ذلك يبدأ فى تعلم صناعة البسكوته والمكسرات.

وقال إن لديه مشروع كى يصبح إنتاج الفريسكا مشروع حكومة بدعم من الدولة وأن يمد المصانع بالكفاءه والخبرات وأن تدخل الدولة مناقصات القرى السياحية لبيع الفريسكا والتى تصل سعرها إلى ملايين خلال 3 أشهر الصيف، مما يحقق عائد كبير للدولة.