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عوض تاج الدين: زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا.. والحالات الحرجة 5% فقط

الخميس، 21 يوليه 2022 07:49 م
عوض تاج الدين: زيادة فى أعداد الإصابات بكورونا.. والحالات الحرجة 5% فقط الدكتور محمد عوض تاج الدين
محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة فى حالات الإصابة بأعراض كورونا ومتحوراته، ولكن والغالبية العظمى أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد ولا بد من أخذ جرعات العلاج بالكامل حتى لا يحدث أى مضاعفات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن لا يوجد فزع لحضور المستشفى فى الحالات البسيطة، ولكن المستشفى للحالات الخطيرة فقط، لافتا إلى أن نسبة الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة جدا ما بين 85 لـ15%، ولكن جميع الفيروسات التنفسية يؤدى بنفس النسبة. 
 
وتابع أن المرحلة الحالية من أعراض الفيروس ومتحوراته ما بين البسيطة ومتوسطة من 90 لـ95%، واللى بيحتاج مستشفيات من 5 لـ8% فقط منهم، مؤكدا أن جزء كبير من الحالات الخطرة فى العالم بسبب عدم وجود أجهزة تنفس صناعى ومراقبة طبية، والزيادة فى الحالات أدت إلى الخطأ، ولكن على المصريين أخذ العلاج اللازم، ويأخذ النصائح من دكتور. 

كورونا

عوض تاج الدين

اعراض كورونا

قناة الحياة

برنامج الحياة اليوم



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