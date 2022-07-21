حياة كريمة بدمياط.. إنطلاق قوافل طبية للكشف على المواطنين مجاناً

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

وتضمنت القوافل تواجد عدد من التخصصات الطبية، إلي جانب تزويدها بوحدات الأشعة والسونار، بالإضافة إلي تواجد معمل لإجراء الفحوصات والتحاليل المعملية اللازمة المواطنين.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1241 مواطنا، لافتا إلي أنه تم تحويل 23 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات أخرى، مضيفا أنه تم إجراء 315 تحليل معملى، وكذلك الكشف بالأشعة لعدد 19 حالة والسونار لأكثر من 26 حالة أخرى.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في قطاع الصحة خلال الفترة الحالية، لافتا إلي مساهمة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في تطوير القطاع بالمحافظة، مؤكدا استمرار تلك القوافل لتغطية كافة أرجاء المحافظة خاصة المناطق الاكثر احتياجا والقرى النائية.